В Подмосковье обсудили управление водными объектами

Форум «Развитие систем управления водным комплексом» прошел 29 апреля в доме правительства Московской области. Участники подвели итоги паводка 2026 года и обсудили нормативное регулирование, цифровые решения и содержание гидросооружений, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Форум объединил представителей правительства Московской области и Москвы, Росводресурсов, Ростехнадзора, Росгидромета, МЧС, Сбера, научного и бизнес-сообщества, а также глав муниципалитетов. Участников приветствовал вице-губернатор Московской области Владимир Локтев.

На секции по нормативному регулированию обсудили состояние управления водохозяйственным комплексом. Первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Виталий Тюрин сообщил, что до 2022 года в регионе были установлены границы 45 береговых линий, а благодаря новым подходам их число превысило 7 тысяч. О практике столицы в сфере управления водными ресурсами рассказала первый заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгения Семутникова.

Отдельное внимание участники уделили итогам весеннего половодья 2026 года. Начальник ФГБУ «Центральное УГМС» Александр Мельничук отметил, что паводок не вызвал серьезных проблем. При этом остаются актуальными вопросы содержания и ремонта гидротехнических сооружений, состояния систем водоотведения и санитарной очистки водных объектов для повышения пропускной способности рек.

В рамках секции о цифровых решениях руководитель ГКУ Московской области «Мособлэкомониторинг» Константин Малащук представил региональную систему мониторинга уровня воды, включающую 166 стационарных постов в 40 муниципалитетах. Представитель Сбера Назар Сотириади рассказал о применении моделей машинного обучения для прогнозирования гидрологической обстановки и чрезвычайных ситуаций. Участники также обсудили проблему водного стресса в регионах России и необходимость развития систем прогнозирования в условиях климатических изменений.

Владимир Локтев подчеркнул, что представленный опыт позволит укрепить взаимодействие власти, науки и бизнеса в сфере управления водными объектами и предупреждения негативных последствий сезонных и климатических колебаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.