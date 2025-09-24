В Домодедове стартует отопительный сезон

В городском округе Домодедово начинается отопительный сезон. В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 25 сентября отопление будет подано в детские сады, школы, больницы, социальные объекты, а также в жилые дома, подключенные к ним одной системой. С 29 сентября стартует поэтапное включение многоквартирных жилых домов.

«Запуск отопления — процесс непростой, батареи могут прогреваться не сразу. Обычно на регулировку уходит несколько суток», — сказала глава округа Евгения Хрусталева.

Всего в Домодедове работают 83 котельные и 30 центральных тепловых пунктов, обслуживающих тысячи квартир и социальных объектов.

Особое внимание уделено объектам социальной сферы. Тепло в детских садах и школах позволит обеспечить комфортные условия для детей и педагогов уже с первых прохладных дней.

Жителям важно помнить: если в квартире наблюдаются перебои или протечки теплоносителя, необходимо обращаться в свою управляющую компанию или напрямую в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону: +7 (496) 792-42-00.

«Прохождение отопительного сезона — это ответственность за комфорт и здоровье тысяч домодедовцев. Мы тщательно контролируем каждый этап и работаем на упреждение», — подчеркнула Евгения Хрусталева.

Таким образом, уже в ближайшие дни тепло придет в дома, школы и социальные объекты округа, открывая новый отопительный сезон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.