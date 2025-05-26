В Домодедове реконструируют более 3 км теплосетей в рамках подготовки к холодам

В городском округе Домодедово продолжается капитальный ремонт тепловых сетей по государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры». В рамках подготовки к новому отопительному сезону в 2025 году специалисты модернизируют магистрали сразу от 3 котельных общей протяженностью более 3 тыс. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Одна из площадок — котельная на улице Корнеева, где уже идут активные подготовительные работы.

«В настоящее время производятся подготовительные работы, начинаются земляные работы, произведено ограждение рабочего места и готовится к демонтажу тепловых сетей диаметром 250 миллиметров длиной порядка 400 м», — сообщил заместитель директора предприятия «Теплосеть» Андрей Рыбаков.

По информации специалистов, действующие трубопроводы сильно изношены — стенки труб истончились, покрылись коррозией. Это и стало основанием для масштабной реконструкции.

«В состав работ входит замена тепловых сетей, замена тепловых камер — порядка пяти штук, реконструкция опорных сооружений — где замена, где ремонт», — уточнил Рыбаков.

Окончание работ запланировано на 14 октября. Хотя отопительный сезон к этому моменту уже может быть начат, жители без тепла не останутся. Специалисты предусмотрели временную схему подачи тепла.

«Проектом предусмотрено строительство временной резервной линии теплоснабжения, так называемой „байпас“. То есть сначала будет проложена линия, которая будет резервировать основную линию, по ней будет пущен теплоноситель для горячей воды и для отопления, если это будет в начале отопительного сезона», — объяснил Рыбаков.

Работы идут по графику, уверяют в подрядной организации.

«На данный момент производятся работы по устройству водобойных колодцев, дальше будет ремонтироваться трубопровод и устанавливаться новый. Потом гидроиспытания, опрессовка — и запустим в работу согласно графику», — рассказал сотрудник подрядной компании Роман Иванников.

В «Теплосети» подчеркивают, что внеплановых отключений горячей воды в домах горожан не ожидается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.