В Домодедове рассказали о ремонте дорог в округе и устройстве освещения на улице

На очередном еженедельном оперативном совещании глава округа Домодедова Евгения Хрусталева предложили ответственным доложить о проделанной за неделю работе и выполнении поручений. В числе важных тем совещания — вывоз мусора, ремонт дорог и другое. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как доложила генеральный директор «Каширского регионального оператора» Марина Мезенцева, за прошедшую неделю было вывезено более 34 тыс. куб. м отходов, из которых больше 9 тыс. — это крупногабаритный мусор. Марина Николаевна также сообщила, что во многих дворах проезды к контейнерным площадкам по-прежнему запаркованы частными автомобилями, что мешает проезду мусоровывозящей техники. Глава округа Евгения Хрусталева дала поручение ответственным службам вынести этот вопрос на заседание штаба по ЖКХ.

Марина Николаевна попросила управляющие компании внимательнее относиться к состоянию контейнерных площадок. Наступило тёплое время года, и важно, чтобы такие площадки содержались в чистоте. Также она сообщила, что предприятие приступило к повышенному режиму вывоза отходов с кладбищ в рамках подготовки к православному празднику — Троице.

Юрий Герасимов, начальник управления дорожно-транспортной инфраструктуры администрации округа Домодедово, доложил, что на прошлой неделе в сельских населенных пунктах ремонтировали дороги с переходным типом покрытия. Такие работы велись в Добрынихе — на улицах Живописной и Дачной, в Повадино — на улицах Полевой и Березовой, в Минаево и других населённых пунктах. В общей сложности было обустроено порядка 200 м новых кюветов и отремонтировано около 2 тыс. кв. м дорог с переходным типом покрытия.

Завершаются дорожные работы в Никитском. Осталось сделать искусственные дорожные неровности и установить дорожные знаки. В Растуново предстоит установить дорожные ограждения у пешеходного перехода. Начались работы по монтажу безопасного пешеходного перехода вблизи школы на улице Авенариуса в мкр. Белые Столбы.

По поручению главы городского округа Евгении Хрусталевой начинается ремонт дороги с переходным типом покрытия на улице Полевой в селе Вельяминово. На Каширском шоссе и на улице Корнеева продолжается ремонт дорог с заменой покрытия по всей площади. Все недочеты подрядчик оперативно устраняет. Кроме того, как сообщил Юрий Герасимов, в середине июня начнется ремонт дороги в Мансурове. Этот вопрос находится на контроле главы округа.

Заместитель начальника управления строительства и городской инфраструктуры администрации округа Александр Фомин доложил, что на прошлой неделе завершились работы по устройству наружного освещения в нескольких населенных пунктах. Это Поливаново, Борисово, Чурилково, Котляково, Жеребятьево, Шишкино, Лукино, Новлянское, Образцово и Ям. Сейчас проводится приёмка выполненных работ. Также приступили к устройству наружного освещения на территориях, где выделены участки под ИЖС для многодетных семей и врачей. Это Максимиха, Буняково, Голубино, поселок Повадино и Белые Столбы. Срок выполнения работ — 30 календарных дней.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.