В Домодедове рассказали о работе над повышением надежности теплоснабжения

В Домодедове состоялась встреча директоров управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций городского округа по подготовке к зиме. О работе на территории глава Домодедово Евгения Хрусталева рассказала депутату Госдумы Вячеславу Фетисову, председателю Мособлдумы Александру Наумову и депутату Мособлдумы Олегу Жолобову, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Диспетчеры МУП «Теплосеть» наглядно продемонстрировали функционал современных датчиков передачи информации с котельных. Они транслируют в режиме реального времени основные показатели работы оборудования. Сейчас такие датчики установлены на 37 котельных, до конца года планируется их поставить на все 65 объектов теплоснабжения «Теплосети».

Обслуживать территорию многоквартирных домов Домодедово в этот осенне-зимний период будут больше 90 единиц спецтехники и порядка 660 работников комплексной уборки.

«Мы посетили предприятие „Теплосеть“, которое отвечает за теплоснабжение жилого фонда в Домодедово. В прошлом году было много волнений, касающихся отопления, для граждан это очень важно. Как депутат Госдумы, забочусь о том, чтобы аварий и отключений не было, поэтому я здесь. „Теплосеть“ постоянно осуществляет контроль за работой комплекса теплоснабжения. Надеюсь, ранее проведенные мероприятия сделают зимний период комфортным и безопасным для всех», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Все организации работают над привлечением кадров. Вячеслав Александрович отметил, что эта ситуация будет решаться совместными усилиями на уровне Государственной Думы через реализацию местных инициатив.

«Вопрос нехватки специалистов стараемся решать через работу с молодёжью. Так, „Теплосеть“ проводит регулярные дни открытых дверей, экскурсии для профильного инженерного класса Востряковского лицея № 1, заключила контракт на целевое обучение с Московским энергетическим институтом», — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.