В Домодедове работает несколько точек по сбору макулатуры
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
Макулатура — полезное и нужное вторсырье. Ее переработка — важный шаг на пути к осознанному потреблению и заботе об окружающей среде. Так, в округе Домодедово работает несколько точек по сбору макулатуры, сообщает пресс-служба администрации округа.
В Домодедове макулатуру можно сдать:
- «Мегабак» по адресу: мкр. Северный, ул. Ломоносова, д. 1. График работы: ежедневно с 8:00 до 19:00.
- ООО «МакАльянс», где осуществляется прием и покупка макулатуры. Адрес: г. Домодедово ул. Промышленная д. 38. График работы: Пн-Сб: с 8:00 до 20:00, вс — выходной.
Также с декабря прошлого года в Домодедово стартовал пилотный проект по организации мест сбора макулатуры во дворах многоквартирных домов. Выбрали точки, где образуется много отходов от магазинов и пунктов маркетплейсов.
Места сбора макулатуры уже есть по адресам:
- ул. Каширское шоссе д. 49;
- ул. Лунная д. 1;
- ул. Лунная, д. 13.
Также в ближайшее время планируется установить пункты сбора во дворах:
- ул. Советская д. 62, корп.1;
- ул. Лунная, д. 29;
- ул. Ломоносова 12/1.
Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.
Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.
«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.