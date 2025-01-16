В Домодедове работает несколько точек по сбору макулатуры

Макулатура — полезное и нужное вторсырье. Ее переработка — важный шаг на пути к осознанному потреблению и заботе об окружающей среде. Так, в округе Домодедово работает несколько точек по сбору макулатуры, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Домодедове макулатуру можно сдать:

«Мегабак» по адресу: мкр. Северный, ул. Ломоносова, д. 1. График работы: ежедневно с 8:00 до 19:00.

ООО «МакАльянс», где осуществляется прием и покупка макулатуры. Адрес: г. Домодедово ул. Промышленная д. 38. График работы: Пн-Сб: с 8:00 до 20:00, вс — выходной.

Также с декабря прошлого года в Домодедово стартовал пилотный проект по организации мест сбора макулатуры во дворах многоквартирных домов. Выбрали точки, где образуется много отходов от магазинов и пунктов маркетплейсов.

Места сбора макулатуры уже есть по адресам:

ул. Каширское шоссе д. 49;

ул. Лунная д. 1;

ул. Лунная, д. 13.

Также в ближайшее время планируется установить пункты сбора во дворах:

ул. Советская д. 62, корп.1;

ул. Лунная, д. 29;

ул. Ломоносова 12/1.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.