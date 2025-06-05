В Домодедове предотвратили сброс стройотходов объемом 65 куб м

На территории городского округа Домодедово прошел рейд по пресечению несанкционированной транспортировки отходов строительства, сноса и грунтов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В профилактическом мероприятие участие приняли инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с представителями Минэкологии региона, полиции и Главного управления региональной безопасности Московской области.

Было проверено 27 единиц техники, у 5 водителей отсутствовали необходимые для перевозки документы. В отношении нарушителей составлены протоколы об административном нарушение по ч. 1 ст. 8.2, КоАП РФ и ч.1 ст. 6.26 КоАП Московской области.

Разрешение на транспортировку отходов строительства, сноса и грунтов можно оформить на региональном портале государственных услуг. Документ подтверждает право перемещения образуемого объема строительного мусора с объекта его образования на объекты переработки, позволяя избежать штрафов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.