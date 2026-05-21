В Домодедове обновят систему аэрации на очистных в Шахове

МУП «Домодедовский водоканал» модернизирует систему аэрации на очистных сооружениях в селе Красный Путь, которые обслуживают поселок Шахово в Подмосковье. Работы проходят в рамках инвестиционной программы по обновлению коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Активная фаза модернизации развернута на очистных сооружениях на улице Гвардейской в селе Красный Путь. Специалисты проводят полную замену системы аэрации — ключевого элемента биологической очистки сточных вод, обеспечивающего насыщение воды кислородом.

Установка нового оборудования позволит повысить качество и скорость очистки хозяйственно-бытовых стоков перед их возвращением в окружающую среду. Ожидается, что модернизация снизит нагрузку на экосистему и уменьшит риск появления неприятных запахов.

Работы выполняются в плановом режиме. В администрации округа подчеркнули, что обновление коммунальной инфраструктуры направлено на повышение надежности систем жизнеобеспечения и улучшение экологической обстановки в муниципалитете.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.