В Домодедове начали ремонт четырех котельных перед сезоном

В городском округе Домодедово после завершения отопительного сезона приступили к ремонту четырех котельных — «Заборье», «Очистные сооружения», «Южная» и «ВСШ №2». Объекты переводят на автоматический режим работы с системой удаленного управления. Завершить работы планируют до начала нового отопительного периода, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Котельные оснастят современными датчиками контроля и автоматикой, которая позволит в круглосуточном режиме отслеживать параметры работы оборудования. По данным профильных служб, система станет быстрее реагировать на изменения и повысит надежность теплоснабжения.

На котельной «Южная» дополнительно обустроят раздельные контуры горячего водоснабжения и отопления. Это повысит стабильность подачи ресурсов и позволит экономить энергоресурсы.

Чтобы ускорить модернизацию, оборудование предварительно собирают на промышленной площадке, после чего монтируют на объектах в готовом виде.

«Благодаря модернизации улучшится качество теплоснабжения для 1100 жителей, двух школ и одного детского сада. Мероприятия планируется завершить до начала отопительного сезона. Работы проводятся по народной программе Единой России», — пояснила глава Домодедова Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что масштабная модернизация системы ЖКХ в Подмосковье предполагает трансформацию инфраструктуры. Используемая автоматика дает заметный результат.

«Эта масштабная продолжительная программа предполагает не только замену каких-то узлов, от задвижки котла, от магистральных труб до распределительных сетей. Речь идет еще и о трансформации», — сказал Воробьев.