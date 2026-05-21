В Домодедове к концу августа отремонтируют котельную в Вострякове

Капитальный ремонт котельной «ВСШ» продолжается в микрорайоне Востряково городского округа Домодедово. Ход работ во время выездной проверки оценила глава округа Евгения Хрусталева, завершить обновление планируют к концу августа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Котельная расположена на территории образовательного комплекса «Орбита» и обеспечивает теплом и горячей водой школу, детский сад и Востряковский городской Дом культуры. Подрядчик приступил к демонтажу старого оборудования. Далее на объекте проведут отделочные работы и установят новые современные котлы.

Завершить капитальный ремонт планируется к концу августа, чтобы социальные учреждения вошли в отопительный сезон без сбоев.

«Для нас важно, чтобы социальные учреждения входили в отопительный сезон без рисков и с надежной инженерной инфраструктурой. Поэтому держим ход работ на постоянном контроле. После завершения ремонта котельная будет работать стабильнее и эффективнее», — отметила Евгения Хрусталева.

Во время поездки глава округа также осмотрела спортивную площадку у образовательного комплекса. Ее построили четыре года назад, а в прошлом году территорию дополнительно благоустроили и установили новые игровые элементы. В планах — создание сквера рядом с комплексом для отдыха жителей микрорайона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.