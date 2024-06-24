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В Домодедове, Чехове, Раменском и Солнечногорске модернизируют электросети

Мероприятия по развитию электрической сети в рампах программы повышения надежности электроснабжения запланированы в Солнечногорске, Раменском, Чехове и Домодедове.Об этом сообщила пресс-служба компании ПАО «Россети Московский регион».

В этих городских округах специалисты выявили несколько проблем:

перегрузка воздушных линий электропередачи 35 кВ и 110 кВ в нормальных режимах и при единичных аварийных отключениях;

низкие уровни напряжений в сети 6-35 кВ в период максимальных нагрузок;

отсутствие возможности резервирования по сети 6 кВ;

длинные фидеры.

Для решения проблем предлагается создать опорную сеть 10 кВ со строительством РП, построить новый питающий центр 220 кВ, заменить трансформаторы в ТП с 6 кВ на 10 кВ и перевести нагрузки в новые РП.

Ожидается, что благодаря этому пропускная способность увеличится в 1,7 раза, воздушные линии электропередачи 35-110 кВ и сети 6 КВ разрузятся, появится возможность резервирования потребителей и возможность отказаться от применения резервных источников снабжения электроэнергии для разгрузки сети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.