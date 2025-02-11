В доме на улице Фурманова в Коломне смонтировали современную кровлю

Современную кровлю вместо старого шифера смонтировали в доме № 4 по улице Фурманова в Коломне. Работы на этом доме компания «Стройразвитие-М» начала в ноябре прошлого года с демонтажа старого шифера. Дом был включен в программу капремонта из-за многочисленных повреждений крыши, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ремонт крыши проводили частями, чтобы не оставлять жилые помещения без защиты.

«Участок крыши снимали, возводили новую стропильную систему. Если не успевали закрывать металлом, тогда на время осадков накрывали специальным баннером. И так вот поэтапно действовали: участок разобрали — участок закрыли», — поясняет начальник участка Дмитрий Хромов.

Вместо шиферной на доме теперь будет металлическая фальцевая кровля. Специалисты уже смонтировали две трети крыши. В список запланированных работ помимо замены кровельного покрытия входит ремонт чердачного помещения и утепление перекрытия.

Помимо замены кровли здесь планируют отремонтировать чердак и утеплить перекрытие. Вместо устаревшего утепления керамзитом будут использованы прессованные плиты для предотвращения образования сосулек.

Все работы планируется завершить в течение февраля.

Стоит добавить, что в прошлом году компания «Стройразвитие-М» проводила капремонт в 21 доме Городского округа Коломна. В этом году в планах подрядчика провести работы по 17 адресам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.