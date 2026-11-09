В Долгопрудном запустили две котельные после капремонта

Две обновленные котельные в Долгопрудном обеспечивают теплом 52 многоквартирных дома и восемь социальных объектов. Капитальный ремонт завершили по областной госпрограмме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудном завершили капитальный ремонт двух котельных по государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

На улице Заводской, д. 15, провели полную модернизацию котельной: запустили четыре новых котла, технологическое и насосное оборудование. Объект снабжает теплом шесть многоквартирных домов и один социальный объект.

В котельной на улице Театральной, д. 7, ввели в эксплуатацию три новых котла. Вместе с современным автоматизированным оборудованием они обеспечивают теплом 46 многоквартирных домов и семь социальных объектов. Вся обновленная инфраструктура прошла испытания и наладку и соответствует требованиям промышленной безопасности.

Также в городе завершается предусмотренное программой строительство котельной на улице Заводской, д. 2, и возводится новая блочно-модульная котельная на улице Циолковского. На 2027–2028 годы запланированы строительство нового участка теплосети на улице Театральной и реконструкция еще шести теплотрасс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.