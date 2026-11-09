В Долгопрудном вывезли более 4,5 тыс кубометров листвы

Коммунальные службы Долгопрудного ежедневно вывозят с городских территорий до 100 кубометров листвы. Общий объем уже превысил 4,5 тыс. кубометров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудном продолжают собирать и вывозить опавшую листву с городских территорий.

«Мы сметаем листву с пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок, очищаем решетки ливневой канализации и наводим порядок вдоль прогулочных зон», — рассказали в МБУ «Благоустройство».

Регулярная уборка помогает поддерживать чистоту города. Опавшая листва впитывает токсичные вещества из воздуха и почвы, а в ее скоплениях могут размножаться вредные насекомые. Неубранные листья также загрязняют проезжую часть и могут забить водосточную систему, создавая риск подтоплений во время дождей.

Сезонный сбор листвы проводят дважды в год: осенью — с сентября по ноябрь, весной — с марта по май.

Параллельно в городе продолжается обычная уборка территорий. 9 ноября МБУ «Благоустройство» задействовало 23 единицы техники и 45 работников для ручной уборки. Также работают другие подрядные организации.

Рабочие очищают проезжую часть и тротуары, моют дорожные знаки и остановочные павильоны, освобождают урны от мусора, в том числе в полосе отвода дорог, удаляют несанкционированные объявления и выполняют другие работы.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.