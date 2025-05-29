В Долгопрудном прошло выездное совещание по капремонту на котельных

Ход подготовке к новому осенне-зимнему периоду обсудили на выездном совещании в Долгопрудном, сообщили в пресс-службе округа.

В городе три котельные — на Первомайской, 40, Заводской, 15 и Театральной, 7 — внесены в программу 2025-го года по капитальному ремонту с техническим перевооружением. Он включает в себя замену оборудования при сохранении существующей мощности.

Сегодня, 29 мая, временно исполняющий полномочия главы г. о. Долгопрудный Олег Сотник провел рабочий визит на эти тепловые объекты.

«От надежности работы котельных зависит не только качество жизни людей, но и их безопасность», — подчеркнул Олег Сотник.

На Заводской, 15 котельная построена в 1970 году. В зоне обслуживания — 6 МКД, 3173 жителя, 1 соцобъект. Котельная на Театральной, 7 также введена в эксплуатацию в 1970 году. Обслуживает 44 многоквартирных дома, 8193 жителя, 8 соцобъектов. На этих двух котельных ведутся демонтажные работы. Основное оборудование закуплено. Срок его поставки обозначен.

Котельная на Первомайской, 40 обслуживает 31 МКД, 2267 жителей и 5 социальных объектов. В настоящее время здесь идет монтаж котлового оборудования с опережением графика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.



«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.