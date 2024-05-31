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В Долгопрудном покосили траву рядом со стелой

На бульваре Умберто Нобиле в Долгопрудном покосили траву рядом со стелой. Раньше на этом месте располагалось летное поле, из-за чего сейчас там в больших количествах цветет сорная трава и одуванчики.

Усилиями коммунальщиков из МБУ «Благоустройство» травяной покров возле стелы с мириадами одуванчиков превратили в аккуратный газон. На бульваре Умберто Нобиле поработало сразу двое коммунальщиков, а параллельно бригада электриков демонтировала перегоревшие светильники.

В конце мая в городе активно проводятся все виды работ по благоустройству. По данным Отдела транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Долгопрудного, 30 мая покос травы также проводился на Лихачевском проспекте.

Среди других видов работ — подметание остановок, уборка урн, очистка проезжей части. Только ручной уборкой занимаются 32 рабочих. Им помогают 17 единиц различной коммунальной техники.

Бульвар Умберто Нобиле — одна из визитных карточек Долгопрудного, который стал таковым благодаря запоминающейся стеле с дирижаблем — символом города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.