В Долгопрудном подготовили технику и смеси для зимней уборки

Коммунальные службы Долгопрудного подготовились к зимней уборке территорий после первого снега 3 ноября. Технику переоборудовали, смеси для обработки хранятся на базе, персонал готов к работе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дорожные и коммунальные службы Долгопрудного 3 ноября убирают городские территории в преддверии Дня народного единства, который отмечают 4 ноября. В этот день в городе прошел первый снег. По данным коммунальщиков, техника и персонал готовы к зимним условиям.

МБУ «Благоустройство» задействовало 28 единиц техники, включая пять пескоразбрасывателей. Еще 47 человек занимаются ручной уборкой. Также работают другие подрядные организации.

Службы очищают проезжую часть и тротуары, убирают листья, моют дорожные знаки и остановочные павильоны. Работники освобождают урны от мусора, в том числе в полосе отвода дорог, удаляют несанкционированные объявления и выполняют другие работы.

Уборка идет на улицах Ленинградской, Центральной, Колхозной, Академика Лаврентьева, Горького, Первомайской, Советской, Лихачевском шоссе и в других частях округа.

«Машины и трактора переоборудованы под зимние условия. Смеси стоят на базе для обработки территорий. Персонал в готовности», — сообщили коммунальщики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.