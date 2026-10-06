В Долгопрудном открыли оперативный штаб по вопросам отопления

Оперативный штаб в Долгопрудном принимает обращения жителей по проблемам с подачей тепла. Отопительный сезон в городе начался 1 октября, на отладку системы предусмотрено 14 календарных дней, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отопительный сезон в Долгопрудном стартовал 1 октября. Тепло поступает в дома не одновременно: система должна полностью заполниться теплоносителем, чтобы отопление дошло до каждой квартиры. По законодательству управляющим компаниям и теплоснабжающим организациям дается 14 календарных дней на отладку системы.

Для решения проблем с подачей отопления в городе заработал оперативный штаб. Обращения принимают в МАКСе (https://max.ru/c/-71149910914397/AaEQfr7-LCc) и ВК (https://vk.ru/mcur_dolgoprudny).

Если в квартире холодно, а у соседей тепло, следует обратиться в свою управляющую компанию. Специалисты проверят циркуляцию теплоносителя и устранят локальные причины.

По вопросам теплоснабжения также можно круглосуточно обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону +7 (495) 408-72-22.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.