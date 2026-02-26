В Долгопрудном очищают крыши домов от снега и наледи

Коммунальные службы Долгопрудного 26 февраля усилили очистку крыш от снега и сосулек из-за потепления. На работах задействованы три бригады альпинистов и кровельщиков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С повышением температуры воздуха возрастает риск схода мокрого снега и наледи с крыш. Чтобы предотвратить протечки и обеспечить безопасность пешеходов, сотрудники управляющих компаний продолжают очистку кровель многоквартирных домов.

Чаще всего снег и сосульки образуются на домах советской постройки. Большая часть таких зданий находится в обслуживании ООО «УК Долгопрудный». По данным компании, 26 февраля на работах задействованы три бригады: скатные крыши очищают промышленные альпинисты, плоские — кровельщики.

Бригады уже выполнили работы по адресам: улица Циолковского, дом 8/11, Советская, 8/8, Первомайская, 39, Флотская, 5. В плане — Московское шоссе, 49, корпус 1, Театральная, 11 и 13, Комсомольская, 11, Станционная, 13, Институтский переулок, 8, Лихачевское шоссе, 18б, 23 и 25.

В администрации напомнили, что очистка снега и сосулек с козырьков утепленных балконов относится к обязанностям собственников квартир, так как они несут ответственность за самовольное остекление.

Жителей призывают не подходить к стенам зданий, обходить огражденные участки, не парковать автомобили близко к домам и не проходить под балконами и козырьками подъездов. О скоплении снега или сходе льда необходимо сообщать в управляющую компанию или в оперативный штаб.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.