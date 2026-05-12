В Долгопрудном начали ежедневный покос травы

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 16:20

Ежедневный покос травы стартовал в Долгопрудном 12 мая на общественных территориях города. Работы проводят сотрудники МБУ «Благоустройство», задействованы техника и бригада рабочих, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудном усилили работы по покосу травы на общественных пространствах. В МБУ «Благоустройство» пояснили, что ранее рост травы был замедлен из-за перепадов температур, однако с наступлением теплой и дождливой погоды растительность начала активно расти.

«Сейчас погода будет способствовать росту: начинается теплая, но дождливая погода. Поэтому окос травы будем проводить ежедневно», — сообщили сотрудники МБУ «Благоустройство».

12 мая работы ведутся на улицах Первомайская, Дирижабельная, Циолковского, на Новом бульваре и других территориях. В покосе задействованы одна единица техники и восемь человек для ручных работ.

Во внутридомовых дворах покос должны обеспечивать управляющие компании. Жителям необходимо направлять заявки в свои УК. Работы в городе продолжатся, однако их график может корректироваться в зависимости от погодных условий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.