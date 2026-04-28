В Долгопрудном дорожники и коммунальщики устраняют последствия снегопада

Коммунальные и дорожные службы Долгопрудного круглосуточно ликвидируют последствия рекордного снегопада и шквалистого ветра. На муниципальных и региональных дорогах задействованы десятки рабочих и единиц техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За минувшие сутки в Долгопрудном выпало более месячной нормы осадков. Сильный снегопад и порывистый ветер привели к падению деревьев и повреждению электросетей, а улицы местами оказались подтоплены.

На муниципальных дорогах во вторник работают 16 единиц техники и 60 специалистов ручной уборки. В ночную смену выходили комбинированные дорожные машины, которые обрабатывали проезжую часть противогололедными материалами. На региональных участках задействованы более пяти единиц техники и около 15 рабочих.

МБУ «Благоустройство» направило на уборку общественных пространств, тротуаров и пешеходных дорожек 16 единиц спецтехники и 45 сотрудников. Дополнительно в городе работают две бригады пильщиков, которые распиливают и убирают упавшие деревья.

Специалисты очищают и обрабатывают дороги, тротуары и остановки, вывозят мусор и приводят в порядок территории, включая полосы отвода дорог. По прогнозам синоптиков, снегопад должен прекратиться уже 29 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна.

Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.