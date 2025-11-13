В Долгопрудном асфальтируют участок дороги в ходе реконструкции улицы Молодежной

В Долгопрудном продолжаются работы по благоустройству улицы Молодежная, в рамках которого идет реконструкция участка дороги протяженностью около 200 м. Он начинается от парка на Молодежной и тянется до разворотного круга, проходя вдоль фасада жилого дома № 1, корпус 4 на Лихачевском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Именно там сегодня утром, как сообщили в соцсетях жители, были проблемы с выездом из-за перекрытия дороги строительной техникой.

На место оперативно выехали представители администрации Долгопрудного. Они пообщались с жителями, ответили на их вопросы, дали разъяснения.

«На этом участке дороги подрядчик проводит работы по асфальтированию. Строителям было сделано несколько замечаний, которые надо устранить до конца недели», — сообщил начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства Александр Громов.

Как отметил Александр Громов, представители подрядной организации должны были заранее информировать жителей об асфальтировании данного участка (в соцсетях, домовых чатах и т. д.), указав схему объезда. Этого не было сделано, что и вызвало недовольство граждан.

Кроме того, как сказал Александр Громов, при проведении работ подрядчику следует усилить меры безопасности, а также соблюдать временной регламент.

Часть дороги уже сегодня будет заасфальтирована. А полностью работы планируется завершить до конца года.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.