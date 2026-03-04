В Долгопрудном 4 марта усилили обработку дорог из-за гололеда

Коммунальные службы Долгопрудного 4 марта продолжают уборку снега и обработку дорог и общественных пространств из-за перепадов температуры и гололеда. В работах задействованы десятки единиц техники и более 300 сотрудников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По данным синоптиков, в городе наблюдаются температурные перепады от нуля градусов до заморозков, что приводит к образованию гололедицы. В связи с этим в Долгопрудном продолжается комплексная уборка и противогололедная обработка территорий.

На муниципальных дорогах работают 27 единиц техники и 15 сотрудников ручной уборки. На региональной сети задействовано более 11 единиц техники и около 15 рабочих. МБУ «Благоустройство» направило на очистку общественных пространств, тротуаров и дорожек 20 единиц спецтехники и 32 дворника.

Во дворах работы ведут 14 управляющих компаний. Сегодня на линии находятся 235 дворников и 22 единицы спецтехники. Проводится очистка и обработка проезжей части, тротуаров, остановок, уборка урн и мусора, в том числе в полосах отвода дорог.

Для обработки дорог, тротуаров и дворов применяют песко-соляную смесь. В парках используют только гранитную крошку без добавления химикатов, соли и песка.

О замечаниях по уборке жители могут сообщить в оперативный штаб по ссылке: https://t.me/shtab_soderzhanie_Dolgoprudnyi.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.