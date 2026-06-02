В Долгопрудном 2 июня на уборку вышли 30 машин и 53 рабочих

Коммунальные и дорожные службы Долгопрудного 2 июня задействовали около 30 единиц техники и 53 рабочих для уборки и окоса территорий округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ежедневную уборку в городе проводят дорожные и коммунальные службы. От МБУ «Благоустройство» на дороги и общественные пространства 2 июня вышли 28 единиц техники, в том числе пять поливомоечных машин, а также 44 рабочих, занятых ручной уборкой. Дополнительно задействованы подрядные организации.

Специалисты очищают проезжую часть, тротуары и остановки, убирают урны и мусор, в том числе в полосе отвода дорог. Также проводится помывка дорожных знаков и остановочных павильонов. Работы ведутся на путепроводе Хлебниково, улицах Центральная, Пролетарская, Лесная, Новом бульваре, Рыночной площади, Московском шоссе и в других районах округа.

Кроме того, сотрудники МБУ «Благоустройство» косят траву. 2 июня работы проходят на Рыночной площади, проспекте Пацаева, Лихачевском шоссе, улицах Первомайская и Госпитальная. С применением техники окос выполняют девять человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан в летний период.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев.