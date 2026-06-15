В Долгопрудном 15 июня на уборку вывели 27 машин и 44 рабочих

С раннего утра дорожные и коммунальные службы наводят порядок на улицах и общественных пространствах Долгопрудного. От МБУ «Благоустройство» в работах задействованы 27 единиц спецтехники, в том числе шесть поливомоечных машин. Также на линии находятся 44 сотрудника, которые выполняют ручную уборку территорий. Дополнительно к ним привлечены другие подрядные организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.