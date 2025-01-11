В Дмитровском завершили рекультивацию полигона «Непейно»

В рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» завершена рекультивация полигона ТКО «Непейно» в Дмитровском городском округе, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

Полигон принимал отходы с 1975 года, за почти полувековую историю на нем скопилось 1,6 млн. кубометров мусора, а площадь складирования превысила 12 гектаров.

В 2019 году полигон был закрыт. В 2022 году по заказу администрации округа работники ООО «Строймонтаж» приступили к его рекультивации.

В рамках проекта выполнены работы по перепланировке захороненных отходов, террасированию, выполаживанию и уплотнению откосов, а также обустройству армогрунтовой стены. На полигоне обустроили системы сбора и очистки фильтрата, активную систему удаления и обезвреживания свалочного газа. Тело объекта накрыли изоляционным покрытием из геосинтетических и минеральных материалов.

В результате рекультивации улучшились условия жизни около 165 тысяч дмитровчан — жителей поселков Непейно, Орудьево, Шелепино, Пруды и Рыбное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.