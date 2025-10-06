В Дмитровском округе завершают масштабную реконструкцию теплосетей

Работы по обновлению теплосетей проводятся в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Эти меры направлены на повышение качества жизни жителей, снижение аварийности и обеспечение стабильного теплоснабжения в отопительном сезоне. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

Капитальный ремонт теплосетей в Дмитровском округе — часть комплексного плана, включающего 44 мероприятия. В их числе:

замена тепловых сетей на 36 участках общей протяженностью 10,3 км;

ремонт 5 котлов;

строительство 2 модульных котельных и 1 центрального теплового пункта.

«Я вижу, как стараются рабочие, зачастую трудятся даже в дождь. Проведение работ необходимо, ведь столько лет теплотрассами никто не занимался. Поэтому мы, жители, относимся с пониманием к временным неудобствам», — сказала врип главы округа дмитровчанка, пришедшая в школу за внуком.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов регулярно проводит заседания штаба и выезжает на места проведения работ, чтобы лично проверить, как продвигается реконструкция.

«Сейчас, когда отопительный сезон уже начался, важно обеспечивать соцобъекты и жителей теплом, а также необходимо завершить работы на всех теплотрассах», — сказал Михаил Николаевич во время очередного штаба.

На улице Школьной в Дмитрове основная часть работ по замене 350 м теплотрассы и реконструкции тепловых узлов завершена. Михаил Шувалов осмотрел место проведения модернизации.

«На данном этапе нам осталось смонтировать 4 тепловые камеры (ТК): одна сделана полностью, вторая готова на 90 %, две еще в процессе монтажа. После этого мы сделаем гидроизоляцию ТК, проведем полную засыпку трассы и благоустройство. Планируем завершить все работы к 17 октября», — доложил начальник участка ООО «Трансстрой» Александр Ключев главе округа.

Работы ведутся рядом со школой № 5, поэтому строители стараются ограничивать работу тяжелой техники во время уроков, чтобы не создавать серьезных помех учебному процессу.

«Модернизация системы теплоснабжения объектов округа позволит сделать подачу тепла и горячего водоснабжения к абонентам более стабильной и качественной. Мы создаем надежную систему теплоснабжения, стараемся сделать наш округ еще более комфортным для жизни. На данный момент уже проложено и подключено 90% теплосетей, ведется засыпка и благоустройство участков, где проводились работы», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.