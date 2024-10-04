В Дмитровском округе запланирован капремонт трубопроводов горячей воды

сегодня в 14:31

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту местных трубопроводов горячей воды в Дмитровском городском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение капитального ремонта тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г. о., р. п. Деденево, ул. Набережная, д. 21Г, стр. 1. Общая протяженность участка тепловых сетей — 200 метров.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Дмитровский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.