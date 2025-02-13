В Дмитровском округе проведут капремонт участков теплосетей в Деденево

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в р. п. Деденево, Дмитровском муниципальном округе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок и на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: капитальный ремонт тепловой сети. Адрес: Московская область, Дмитровский м.о, р. п. Деденево, ул. Набережная, д. 21Г, стр. 1. Общая протяженность участков тепловых сетей горячего водоснабжения Ду-200/150 мм в подземном исполнении протяженностью ориентировочно 200 м.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Дмитровского муниципального округа.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 г.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.