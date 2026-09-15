В Дмитровском округе отремонтировали два подъезда в доме на Маркова

В Дмитрове завершили капитальный ремонт двух подъездов дома № 16 в микрорайоне имени А. Маркова. Ход и качество работ проверил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дмитровском муниципальном округе продолжается программа капитального ремонта подъездов многоквартирных домов. Администрация регулярно контролирует работы, общается с жителями и старшими по домам, принимает их вопросы и предложения.

В доме № 16 микрорайона имени А. Маркова в Дмитрове завершили ремонт двух подъездов. Там заменили оконные блоки, установили тамбурную дверь и почтовые ящики, оштукатурили и покрасили стены, перила и потолки. В тамбуре входной группы уложили плитку, заменили светильники и накладки на перилах, а кабели слаботочных систем убрали в короба. Цвет стен выбрали жители.

Глава округа Михаил Шувалов осмотрел подъезды и пообщался с жильцами. «Спасибо, стало чисто, красиво, уютно!» — ответили они на вопрос о результатах ремонта.

В двух других подъездах этого дома работы планируют провести в следующем году. В 2026 году в округе намерены капитально отремонтировать 21 подъезд. На завершающей стадии находятся работы в доме № 11 микрорайона имени А. Маркова, доме № 4 на улице Свободы в поселке Некрасовский, доме № 45 в деревне Каменка и доме № 22 на улице Космонавтов в Дмитрове.

Ремонты проводят также по губернаторской программе «Мой подъезд»: 70% расходов оплачивает управляющая компания, 30% — муниципалитет. Всего в этом году в округе планируют обновить 238 подъездов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.