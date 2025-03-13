В Дмитровском округе модернизируют 13 контейнерных площадок в 2025 году

В 2025 году в Дмитровском округе Московской области планируется реконструкция 13 контейнерных площадок в рамках программы модернизации инфраструктуры для сбора отходов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Действующие площадки по указанным адресам модернизируют и расширят, а также обустроят удобные подъезды для мусоровозов: п. Ново-Гришино, ул. Г. Г. Королева, д. 5; п. Некрасовский, ул. Шоссейная, у ЦТП; п. Некрасовский, д. Саморядово, ул. Северная; п. Подосинки, д. 6, у ДК; п. Икша, ул. Рабочая, д. 18; с. Подъячево, ул. Нагорная, д. 89; г. Яхрома, ул. Водников, д. 2; г. Яхрома, ул. Харлова, д. 56; д. Большое Прокошево; п. Горшково, д. 54; с. Игнатово, у карьера; д. Базарово, ул. Чистопрудная; д. Жуково.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин подчеркнул, что реконструкция контейнерных площадок является частью масштабной работы по созданию комфортной среды для жителей округа.

«Мы стремимся к созданию современной инфраструктуры, которая будет удобной, функциональной и экологически безопасной», — отметил он.

Для сбора вторичных ресурсов в Дмитрове уже функционирует площадка «Мегабак», расположенная по адресу: г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 113А. Здесь жители могут утилизировать крупногабаритные отходы, такие как бытовая техника, мебель, бумага, картон, стекло, а также пластиковые бутылки, пакеты, книги, одежду и шины.

На недавнем еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов обсуждались текущие результаты и перспективы развития инфраструктуры для сбора отходов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.