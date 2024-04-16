В Дмитровском округе капитально отремонтируют более 320 м тепловой сети

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и Дмитровского округа.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капремонту участков тепловой сети в Дмитровском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту участков тепловой сети по адресу: Дмитровский округ, г. Дмитров, ул. Водников, дом № 27 (от ТК-С1 до ТК-С13а) (в т. ч. ПИР).

В рамках выполнения работ в 2024 будет проведен капитальный ремонт 325 п. м тепловых сетей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.