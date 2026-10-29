В Дмитровском округе четыре дома переведут с газгольдеров на сетевой газ

Четыре многоквартирных дома в поселке Луговой Дмитровского округа подключат к газораспределительной сети вместо автономных газгольдеров. Работы включены в краткосрочную программу капитального ремонта на 2027 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сетевое газоснабжение переведут дома № 1, 2, 3 и 19 в поселке Луговой. Работы утверждены краткосрочной программой Фонда капитального ремонта на 2027 год в рамках региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014–2058 годы».

В домах обустроят фасадные и внутренние газопроводы, установят датчики контроля загазованности. Мособлгаз уже проложил газораспределительную сеть и вывел ее на фасады домов, создав основу для дальнейшего подключения.

Переход на сетевой газ избавит жителей от зависимости от доставки и хранения сжиженного газа. Работы направлены на повышение надежности и безопасности газоснабжения, обеспечение бесперебойной подачи газа для приготовления пищи и отопления.

«Перевод домов на сетевое газоснабжение — это принципиально важный шаг для повышения безопасности и комфорта жителей поселка Луговой. Уход от газгольдеров снимает целый ряд эксплуатационных рисков и делает газоснабжение стабильным и предсказуемым. Держим вопрос на контроле», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.