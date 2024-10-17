В Дмитровском округе продолжается газификация по президентской программе

На данный момент в деревне Сокольники уже газифицированы 24 дома, и еще 23 находятся в процессе подключения. Это значимое событие не только для жителей деревни, но и для всего округа, ведь газификация позволяет существенно улучшить качество жизни и снизить расходы на отопление.

«Благодаря Президентской программе, жители деревни Сокольники могут наслаждаться теплом и уютом в своих домах, не беспокоясь о высоких затратах на отопление», — отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Газификация деревни Сокольники — это яркий пример того, как государственные программы могут значительно улучшить жизнь людей, делая ее более комфортной и экономичной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.