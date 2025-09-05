В Дмитрове за ночь смонтировали и проложили временную линию трубопровода

В рамках масштабной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры в Дмитровском округе подрядная организация оперативно провела работы на одном из участков тепловой сети. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ночь с 4 на 5 сентября на улице Загорской в Дмитрове специалисты смонтировали и проложили байпасы — резервные линии подачи теплоносителя, после чего незамедлительно приступили к восстановлению дорожного покрытия. Уже к утру проезжая часть была засыпана щебнем, а к полудню завершена укладка нового асфальта. На данный момент движение автотранспорта по Загорской осуществляется в штатном режиме.

Подрядчик продолжает реализацию проекта по полной замене трубопроводов на улицах Кропоткинская и Загорская в Дмитрове. Общая протяженность обновляемых тепловых сетей составляет 820 м. Всего в Дмитровском округе ведутся работы на 44 объектах теплоснабжения, включая замену 10,3 км тепловых сетей, ремонт котельных и строительство новых энергоэффективных объектов.

«Работы по модернизации теплосетей — это наш ключевой приоритет в рамках программы по улучшению коммунальной инфраструктуры. Мы делаем все возможное, чтобы работы проводились в срок и с наименьшими неудобствами для жителей. Благодарю всех за понимание и терпение. Результат — надежные и современные сети, которые обеспечат теплом без перебоев долгие годы», — подчеркнул врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Работы проводятся в рамках государственной программы, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным, «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.