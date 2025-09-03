В Дмитрове внедряют новые стандарты работы ресурсоснабжающих организаций

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов и генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов посетили МУП «ДУ ЖКХ» — предприятие, обеспечивающее жителей муниципалитета горячей водой и теплом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Московской области внедряются новые современные стандарты работы всех муниципальных ресурсоснабжающих организаций (РСО). Основные изменения затронут аварийно-диспетчерские службы, которые играют ключевую роль в функционировании предприятий сферы ЖКХ.

Стандарты, разработанные на основе успешной практики «Мособлгаза», включают 10 ключевых пунктов:

аварийно-диспетчерское обеспечение;

диагностирование сети;

техническое обслуживание и ремонт;

материально-техническое обеспечение;

управление автотранспортом;

обеспеченность персоналом;

эффективность финансово-хозяйственной деятельности;

работа с клиентами;

центр управления предприятием;

цифровая трансформация.

Диспетчерская МУП «Дмитровское управление ЖКХ» одной из первых в регионе перешла на новые стандарты работы. Для этого был оборудован современный диспетчерский пункт на два рабочих места, оснащенный компьютерами, большими настенными мониторами и другой необходимой техникой. Созданы комфортные условия для отдыха и приема пищи дежурного персонала. Полное внедрение нового формата работы в «ДУ ЖКХ» планируется к середине сентября.

Все муниципальные котельные и крупные тепловые пункты оснащены датчиками. С помощью мониторинговых систем отслеживаются параметры работы котельных и крупных тепловых узлов, осуществляется взаимодействие с другими аварийно-диспетчерскими службами.

Затем Михаил Шувалов и Игорь Баранов побывали на месте проведения капитального ремонта трассы теплоснабжения и горячего водоснабжения по адресу: улица Внуковская, 40.

Общая протяженность заменяемого участка составляет более 1 тыс. погонных метров труб. Монтаж новых трасс планируется завершить к середине сентября без отключения горячего водоснабжения для жителей.

Также врип главы округа и руководитель «Мособлгаза» осмотрели водозаборный узел (ВЗУ) на улице Пушкинской. Проведенная здесь реконструкция позволила не только обеспечить более 16 тыс. жителей Дмитрова качественной питьевой водой, но и создать замкнутую систему водоснабжения в городе. Это обеспечит возможность оперативного переподключения в случае аварийных ситуаций, минимизируя неудобства для абонентов.

«Модернизация ЖКХ — один из приоритетных векторов нашей работы. Внедрение современных стандартов деятельности ресурсоснабжающих организаций позволит существенно повысить качество предоставляемых населению услуг», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.