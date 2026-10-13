В Дмитрове УК «Решаем вместе» обязали устранить нарушения в содержании дома

Управляющая компания «Решаем вместе» получила штраф 250 тыс. рублей за нарушения в содержании общего имущества дома №36 в микрорайоне имени Владимира Махалина в Дмитрове. Повреждения предписано устранить до 9 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По информации министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, ООО «УК Решаем Вместе» оштрафовали по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. При инспекционном визите 5 августа в доме №36 в микрорайоне имени Владимира Махалина выявили повреждения дверей навесных пожарных шкафов, отслоение дверных уплотнителей межквартирных и лифтовых холлов, повреждения напольной плитки в лифтовом холле.

Компания также отчиталась о мерах безопасности в доме №6 на улице Чекистской. Там 20 июня отслоились и упали фрагменты штукатурки с внешней стороны ограждения балкона 15-го этажа. Сотрудники УК оградили опасную зону, а промышленные альпинисты в тот же день начали удалять неустойчивое покрытие.

Демонтаж по всему периметру 15-го этажа проходил с 20 по 26 июня и полностью завершен. С 14 по 17 июля установили строительно-улавливающую сетку для предотвращения падения отделочных материалов. По данным УК, необходимые меры безопасности приняты, угрозы жизни и здоровью граждан нет.

Технический этаж дома на Чекистской, 6, находится в частной собственности. УК пояснила, что причины исключения помещений из общего имущества ей неизвестны. Вопросы перепланировки компания отнесла к компетенции министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ответ на другие вопросы жителей УК сообщила, что отопление работает штатно, подготовка к осенне-зимнему периоду завершена, паспорта готовности получены. Лифты обслуживает специализированный подрядчик с необходимыми разрешительными документами и персоналом. Косметический ремонт проводят по годовому плану, согласованному с советом дома.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.