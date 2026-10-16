В Дмитрове проверили готовность техники к зимней уборке

Смотр техники для зимнего содержания территорий прошел на Торговой площади Дмитрова. В нем участвовали более 100 машин и около 150 сотрудников муниципальных и подрядных организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На смотре представили примерно треть техники, которую задействуют зимой в Дмитровском округе: тракторы, погрузчики, снегоуборщики, комплексные дорожные машины и грейдеры.

Глава округа Михаил Шувалов осмотрел машины и пообщался с сотрудниками вместе с представителями территориального отдела № 8 министерства по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области и дорожного надзора отдела ГАИ. Часть техники, включая МАЗы, комплексные дорожные машины на базе КАМАЗов и тракторы, закупили летом и уже подготовили к зиме. По оценке Шувалова, силы и средства муниципальных и подрядных организаций в целом готовы к работе.

При этом вопрос о местах складирования снега остается открытым. В ближайшее время предстоит начать строительство снегоплавильных пунктов в разных частях округа, чтобы сократить пробеги самосвалов с собранным снегом.

«Большое спасибо за ваш нелегкий труд. Главное — это люди, и все в наших руках», — сказал Михаил Шувалов сотрудникам коммунальных и дорожных организаций.

В преддверии Дня работников дорожного хозяйства глава округа также вручил почетные грамоты и благодарственные письма лучшим сотрудникам служб администрации и организаций, обеспечивающих содержание дорог и территорий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что особенность обновления группировки снегоуборочной техники в этом году — усиление ее роторами.

«Каждый год мы целенаправленно ведем обновление дорожной техники, как тяжелой, так и легкой. В этом году, наверное, особенность заключается в том, вы знаете это прекрасно, что мы достаточно усилили группировку роторами», — сказал Воробьев.