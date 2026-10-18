Балерина Волочкова и певец Лазарев помирились после затяжного скандала

Балерина Анастасия Волочкова и певец Сергей Лазарев поставили точку в затяжном публичном конфликте, неоднократно привлекавшем внимание светской хроники. Звезды встретились за кулисами шоу и официально объявили о примирении, сообщает super.ru .

Певец и балерина запечатлели встречу на камеру в объятиях друг друга.

Лазарев подчеркнул, что они наконец исправляют давнее недоразумение и делают не просто памятный кадр, а совместный видеоролик. Волочкова охарактеризовала случившееся как главное событие года в плане урегулирования отношений.

Размолвка между знаменитостями вспыхнула после того, как Лазарев на одном из светских мероприятий публично отклонил предложение сфотографироваться с балериной на красной ковровой дорожке. Тогда он сослался на жесткий график и необходимость спешно готовиться к выходу на сцену.

Инцидент вызвал бурную реакцию Волочковой. Она припомнила старые обиды и связала поведение коллеги с завистью к уровню технического продакшена ее собственных выступлений.

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