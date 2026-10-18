Военкор Котенок обратился к Украине: «укусили» Питер, значит ждите Орешник

Военный корреспондент Юрий Котенок выразил мнение в неизбежности жесткого ответа со стороны России с применением ракетной системы «Орешник» после налета украинских беспилотников на Санкт-Петербург. Об этом сообщает журналист в своем Telegram-канале .

По мнению военкора, в сложившейся ситуации не может быть двух позиций. Он выразил мнение, что в ответ на каждый вражеский дрон, направленный в сторону Белгорода или Брянска, должны наноситься массированные удары по ключевым районам Киева, включая Крещатик и Подол.

Журналист добавил, что вопросы гуманизма в условиях противостояния и нанесения поражения противнику неизбежно отходят на второй план.

«Двух мнений быть не может — укусили Питер, значит, ждите «Орешник»», — написал Котенок.

Утром 18 октября стало известно о жертвах налета дронов ВСУ на Санкт-Петербург. Один человек погиб, пятеро с травмами попали в стационары.

Повреждения получили 14 жилых домов. Расчеты МЧС ликвидировали возгорания на нефтебазе «Ручьи», складах в Колпинском районе и на площадке «Петербургского нефтяного терминала».

Наряду с этим над территорией Ленинградской области сбили 135 БПЛА. Осколки нанесли ущерб 55 машинам в Новоселье, в Янино отключение подстанций затронуло 20 тысяч жителей, а во Всеволожском районе женщину с тремя детьми госпитализировали из-за отравления продуктами горения после пожара в доме.

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