В Дмитрове полностью модернизировали старый водозаборный узел

Михаил Шувалов, временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа побывал на ВЗУ № 1 на улице Пушкинской. Этот водозаборный узел был построен в 1923 году и стал первым подобным инженерным сооружением не только в Дмитрове, но и в северном Подмосковье, сообщает пресс-служба администрации округа.

Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва, ВЗУ вошло в региональную программу Московской области «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и реконструкция была начата.

Сейчас общий процент выполнения фактических работ составляет 100%. ВЗУ подключено по 2-й категории электроснабжения, что соответствует техническим условиям. Получено разрешение на ввод.

«Мощность станции составляет 5500 кубометров воды в сутки, мы поднимаем её с глубины 130 метров. Для этого во время реконструкции были пробурены новые скважины. Были установлены два резервуара чистой воды по 800 кубометров каждый, а вода проходит многоступенчатую систему очистки, в том числе и обезжелезивания», — доложил Михаилу Шувалову и. о. директора МУП «Некрасовский водоканал» Михаил Костышин.

ВЗУ стал полностью автоматизированным, на дисплее отображаются все этапы по подъёму, очистке и подаче воды в сеть. Всё оснащение ВЗУ — российское.

Михаил Шувалов на станции попробовал воду, которая поступает после очистки в водопроводную сеть, и отметил, что она чистая и вкусная.

Также врип главы округа обсудил с руководителем «Водоканала» работы по диспетчеризации и компьютеризации работы всей системы водоподачи и водоотведения. У сотрудницы ВЗУ он поинтересовался условиями труда. Она ответила, что всем довольна, только хотелось бы иметь холодильник в комнате отдыха. Михаил Николаевич дал поручение руководителю «Некрасовского водоканала» решить эту задачу в самое короткое время.

«Дмитровский муниципальный округ находится в числе лидеров по выполнению государственной программы Московской области „Чистая вода“, обеспеченность жителей округа чистой водой достигает уже 90%. Но впереди стоят задачи по дальнейшей модернизации и автоматизации системы водоснабжения, которые мы будем решать при поддержке правительства и губернатора Подмосковья», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой