В Дмитрове обсудили вопрос освещения улиц для застройки участков многодетных семей

На очередном рабочем совещании по реализации программы «Светлый город» был поднят важный вопрос освещения территории новой застройки в деревне Василево Дмитровского округа, где земельные участки предоставлены многодетным семьям. На сегодняшний день здесь уже выделено 99 участков, а более 30 семей завершили строительство домов и начали обустраивать быт. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Чтобы оперативно решить вопрос с уличным освещением, было принято решение о совместном выезде на место заместителя главы Дмитровского округа Сергея Лопатникова с представителями подрядной организации. В ходе осмотра территории определили фронт работ, оценили необходимые ресурсы и наметили сроки выполнения.

Особое внимание во время визита было уделено общению с жителями посёлка. Они единогласно отметили, что наличие качественного освещения — это не просто вопрос комфорта, но и безопасности, особенно для семей с детьми.

«Программа „Светлый город“ ежегодно демонстрирует свою эффективность: благодаря ей в округе проводится масштабный ремонт сетей уличного освещения, устанавливаются современные энергоэффективные светильники. Работа в этом направлении будет продолжена, и Дмитровский округ станет еще более комфортным для жизни», — прокомментировал врип главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.