Мособлгаз подключил к газу 4000-й дом в Дмитровском муниципальном округе с начала программы социальной газификации. Он расположен в поселке Автополигон и принадлежит многодетной семье Мавриных, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Ольга и Сергей Маврины воспитывают трех дочерей. Семья всю жизнь живет в Дмитрове, а дачу в Автополигоне хотела сделать местом для встреч в любое время года. Теперь в доме работают газовая плита и котел.

«Мы подали заявку в конце прошлого года и уже сегодня пользуемся газом. Это оказалось очень выгодно!» — рассказала Ольга Маврина.

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов приехал поздравить семью с подключением газа. Он пожелал Мавриным тепла, уюта и крепкого здоровья, а также чтобы дача всегда оставалась местом встреч всей большой семьи.

С начала 2026 года в Дмитрове к газу подключили более 850 абонентов, из них 55 — на льготных условиях.

Льгота предусматривает бесплатное подведение газа до границ участка и внутри него, а также компенсацию покупки газового оборудования в размере 80 085 рублей. Право на поддержку имеют 17 категорий граждан. Подать заявку на льготное подключение можно только через региональный портал государственных услуг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.