В Дмитрове активно идут работы по капитальному ремонту 9 участков теплотрасс

В Дмитрове проводят капитальный ремонт 9 участков теплотрасс. Эти работы проводятся на открытых участках теплотрасс, которые проходят над землей и над дорожной сетью. Общая протяженность участков, подлежащих капремонту — 3 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе рабочего объезда территории глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный проверил ход работ и пообщался с подрядчиками.

«В рамках государственной региональной программы „Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами“ в округе будут отремонтированы 9 аварийных участков теплотрасс. На них проложены магистральные трубы диаметром 400-500 мм. Сейчас идут работы по демонтажу обшивки труб, после чего подрядная организация приступит к замене самих труб, — рассказал заместитель главы округа Сергей Колков.

Ремонт открытых магистральных участков теплотрасс в Дмитрове был необходим — они имели высокую степень износа и часто выходили из строя.

«Осень уже не за горами. Поэтому убедительно прошу строго соблюдать все графики проведения работ, выполнять все качественно, чтобы не возникли вопросы по приемке, и с минимальным дискомфортом для жителей. Все работы должны быть завершены не позднее 15 сентября, чтобы теплотрассы были полностью готовы к началу отопительного сезона», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Представители подрядных организаций, выполняющих ремонт на девяти участках, рассказали главе округа, что после того, как будут смонтированы новые линии, будет проводиться временное (на несколько часов - ред.) отключение потребителей от подачи горячей воды, чтобы подключить новую теплоцентраль к основным участкам.

А вот там, где теплотрасса проходит над проезжей частью — придется временно ограничивать проезд автотранспорта, чтобы демонтировать старую и установить новую магистраль. Например, по дороге от скорой помощи до улицы Пушкинской. Сейчас специалисты разрабатывают проект организации дорожного движения на период строительства, затем пройдет его согласование с дорожными службами и сотрудниками Госавтоинспекции.

Также идут работы по перекладке теплоцентрали на улице Профессиональной. Сейчас монтируются линии для резервной подачи воды от котельной к абонентам — байпас, после чего будет проведено переключение с основной магистрали на резервную. Это позволит демонтировать старые трубы, вместо них уложить новые. После монтажа основной централи и ее технологических испытаний байпас будет демонтирован.

Работы по капитальному ремонту открытых участков теплотрасс позволят существенно снизить риск аварий во время отопительного сезона.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.