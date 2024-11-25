В деревне Слобода городского округа Клин заработала новая котельная

В деревне Слобода городского округа Клин начала работу в режиме пусконаладочных испытаний газовая блочно-модульная котельная мощностью 4,5 МВт. Она обеспечит надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение 908 потребителей, проживающих в пятнадцати многоквартирных домах, а также четырех социальных объектов и четырех организаций бытового обслуживания населения, сообщила пресс-служба адмниистрации городского округа.

Новый источник тепла оснащен тремя водогрейными котлами отечественного производства и функционирует в автоматическом режиме, без присутствия персонала.

БМК построена ООО «Газпром теплоэнерго МО» в рамках концессионного соглашения, подписанного между компанией, правительством Московской области и администрацией городского округа Клин. Решение о заключении соглашения было принято в связи с серьезным износом муниципальной теплоэнергетической инфраструктуры городского округа и необходимостью реализации оперативных и долгосрочных мер по ее обновлению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.