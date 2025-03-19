В деревне Пашнево Орехово-Зуевского округа проложат газопроводы до конца марта

В деревне Пашнево Орехово-Зуевского городского округа начались работы по строительству инженерных сетей в рамках губернаторской программы газификации. До конца марта здесь планируется проложить газопроводы общей протяженностью около 2 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для строительства используются как традиционный траншейный метод, так и современная технология горизонтально-направленного бурения, которая позволяет прокладывать трубы под водными объектами и асфальтированными дорогами без нарушения их целостности. Местные жители с нетерпением ждут завершения работ, чтобы в их домах наконец появился газ.

В рамках той же программы в соседней деревне Тереньково, которой более 170 лет, также началась газификация. Там до октября 2025 года планируется проложить более 6,5 тыс. м газовых сетей.

Губернаторская программа газификации направлена на обеспечение комфорта жителей ранее негазифицированных населенных пунктов Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.