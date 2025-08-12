В деревне Орехово-Зуева газифицировали еще один дом

В Орехово-Зуевском городском округе продолжается реализация президентского проекта «Социальная газификация». В деревне Старская, которая до 2022 года оставалась без газа, произошли значительные изменения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день 12 домов уже подключены к газовым сетям, а еще 14 находятся в очереди на газификацию. Специалисты Мособлгаза завершили строительно-монтажные работы в очередном доме и готовят его к пуску газа.

Одним из ключевых преимуществ проекта является возможность заключения комплексного договора при подаче заявки. Это позволяет выполнить все необходимые работы «под ключ», минимизируя хлопоты для жителей.

Если вы планируете газифицировать свой дом, подать заявку можно онлайн – https://clck.ru/3NbgZD

Ранее специалисты Мособлгаза завершили работы по газификации строящегося цеха завода «Стелкон», расположенного в поселке Пригородный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.