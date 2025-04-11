В деревне Коломны построят новый газопровод в 2025 году

В этом году в ряде населенных пунктов городского округа Коломна построят газопроводы, предоставив жителям возможность газифицировать свои дома. Сейчас сотрудники Мособлгаза работают по строительству газовых коммуникаций в деревне Якшино Озерского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Протяженность новых газораспределительных сетей в селе составит 1 800 метров. Проект реализуется в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Новая газификация», нацеленной на подключение к газу тех селений, где ранее он отсутствовал.

«После завершения строительно-монтажных работ и документального оформления новой инфраструктуры жители смогут подавать заявки на бесплатное подведение газа к своим участкам в рамках президентского проекта «Социальная газификация», — подчеркнул глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.