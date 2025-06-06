В деревне Истры проходит капитальный ремонт тепловых сетей

Более 2,6 километра теплотрассы в двухтрубном исчислении заменит АО «Истринская теплосеть» в деревне Покровское в рамках госпрограммы по модернизации объектов теплоснабжения, сообщает пресс-служба администрации округа.

Прямо сейчас на объекте работает подрядчик, специалисты уже выполнили замену почти половины участка трубопровода.

Система теплоснабжения деревни была введена в эксплуатацию в 70-х годах прошлого века. Капитальный ремонт ни разу не проводился. Трубы, проложенные несколько десятков лет назад, давно выработали свой ресурс и требовали замены.

Участок, который определен к замене, снабжает теплом и горячей водой 15 многоквартирных домов, а это почти 1,2 тыс. человек, 4 социально значимых объекта.

Капремонт трубопровода позволит минимизировать аварии, а также в разы улучшит качество теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых и социальных объектов Покровского. По окончании замены теплотрассы будет проведено благоустройство территории. Подрядчик обещает завершить все работы до 30 июля.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществлялась более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд, и дополнительных мероприятий», — заявил Воробьев.