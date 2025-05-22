В Дедовске продолжается капремонт котельной № 2

Полтора месяца назад в котельной № 2 города Дедовска стартовал комплексный капитальный ремонт в рамках государственной программы. Специалисты уже провели значительный объем подготовительных работ и приступили к модернизации основного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На первом этапе работ был демонтирован котел вместе со всем сопутствующим оборудованием, включая дымососы, экономайзер и вентиляционную систему. Следующим важным шагом стала подготовка к установке нового оборудования: был выполнен залив фундамента под современные теплообменники, смонтирован каркас и установлены три новых теплообменника.

В настоящее время специалисты занимаются обвязкой оборудования — проводят монтажные и сварочные работы по установке коллекторов и запорной арматуры. Параллельно с этим на объект доставлен один из новых котлов, а также начат демонтаж второго старого котла.

Завершение всех ремонтных работ запланировано на четвертый квартал 2026 года.

По итогам модернизации котельная будет оснащена тремя современными котлами и полностью обновленным вспомогательным оборудованием.

Помимо этого, планируется проведение ремонтных работ в здании и внедрение автоматизированной системы управления, что позволит перевести работу котельной на полностью автоматический режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.